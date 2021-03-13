منى زكي تظهر بالحجاب... فيديو

ظهرت الفنانة المصرية منى زكي بالحجاب خلال الإعلان الذي تم بثه لمسلسلها الجديد لعبة نيوتن.

وعبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي نشر المخرج تامر محسن الإعلان الدعائي الأول لمسلسل "لعبة نيوتن" للفنانة منى زكي، والذي سيتم عرضه في رمضان القادم.

فيديو الإعلان تظهر فيه منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب، دون أن يتحدث أي منهم.

وظهرت منى في إحدى اللقطات ترتدي الحجاب، وفي لقطات أخرى بدونه.

يشار إلى أن المسلسل كان يحمل في البداية اسم "تقاطع طرق" لكن مع الكشف عن الإعلان الدعائي اتضح أنه تغير اسمه إلى "لعبة نيوتن".

المسلسل بطولة منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد ومايان السيد، تأليف وإخراج تامر محسن.