نجلاء بدر تعلن شفاءها من كورونا... ما علاقة نبيلة عبيد... فيديو

أعلنت الفنانة المصرية، نجلاء بدر، اليوم السبت، تعافيها من فيروس "كورونا" المستجد، فيما شاركت معجبيها تجربتها الشخصية مع المرض.

وقالت بدر في رسالة مصورة لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي إنها أصيبت بالفيروس يوم 22 فبراير/ شباط الماضي، ولم تتطلب حالتها الدخول إلى مستشفى للعلاج، ولكنها قضت فترة عزل منزلية بمتابعة من استشاري الصدرية والباطنة تولى علاج الفنان أحمد مكي والراقصة دينا.

وأكدت أن ما ساعدها على شفائها من المرض هو حصولها على طاقة إيجابية كبيرة سواء من معجبيها أو من أصدقائها، وخصت بالذكر الفنانة، نبيلة عبيد ، التي أشارت إلى أنها كانت أكثر الداعمات لها، وقالت لها "أحبك بشكل غير طبيعي".

كذلك شكرت نجلاء بدر الفنانين دينا ويسرا وأحمد السقا وزوجته مها الصغير على دعمهم لها خلال فترة مرضها.

وعن انطباعاتها عن فيروس "كورونا" المستجد، ذكرت بدر لجمهورها أنه "فيروس ليس له كتالوج" بحسب تعبيرها، وليس له علاقة بنزلة البرد العادية، وأضافت أنه مرهق حتى بعد انسحابه من الجسد، وسلب الكثر من طاقتها وصحتها، وتسبب في زيادة بوزنها بسبب تناول الكثير من الطعام، كما أنه ترك علامات سوف تأخذ وقتها في العلاج.

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وعن أفضل طرق العلاج منه، أوضحت أن أهم شيء هو الاكتشاف المبكر والتغذية الجيدة وشرب المياه بشكل كثيف وكذلك السوائل الساخنة والحصول على راحة تامة جدا، فضلا عن طاقة إيجابية للقضاء عليه.

واختتمت نجلاء بدر تجربتها مع فيروس "كورونا" المستجد بالتأكيد لمتابعيها بأنها "صعبة لا أتمناها لأحد، وتجربة لها منافع لأنها تقربك من الله، كما أنه فرصة لكي تراجع حساباتك وتنظر للدنيا بشكل مختلف"، بحسب قولها.

وكان العديد من الفنانين المصريين أصيبوا بفيروس "كورونا" المستجد وتعافوا منه، من أبرزهم يسرا وأحمد مكي وأمير كرارة والمخرجة إيناس الدغيدي والمخرج خالد يوسف وغادة عادل.