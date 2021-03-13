اختراق في عالم الذكاء الاصطناعي... فيسبوك تطلق مبادرة غير مسبوقة

وسبق أن تمكن الذكاء الاصطناعي من فهم وقراءة محتوى الصور على فيسبوك، إلا أن المبادرة الجديدة تهدف إلى فهم محتوى الفيديوهات التي يبثها مستخدمي المنصة، بحسب "البوابة العربية للأخبار التقنية".

وقالت الشركة: "من خلال التعلم من مقاطع الفيديو المتاحة للجمهور، التي تغطي كل بلد تقريبًا ومئات اللغات، لن تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي على تحسين الدقة فحسب، بل تتكيف أيضًا مع عالمنا السريع الحركة وتتعرف على الفروق الدقيقة والإشارات المرئية عبر الثقافات والمناطق المختلفة".

وحال تمكنت الشركة من تحقيق هدفها وفهم محتوى مقاطع الفيديو، فإن ذلك سيمنحها رؤية غير مسبوقة لحياة المستخدمين، ويسمح لها بتحليل هواياتهم واهتماماتهم وتفضيلاتهم في العلامات التجارية والملابس وتفاصيل شخصية أخرى لا حصر لها.