"العيال اتجننت وحيجننونا معاهم"... بسمة وهبة تتعلم رقصة "تيك توك"... فيديو

ظهرت الإعلامية المصرية، بسمة وهبة وهي تحاول تعلم بعض حركات رقصة شهيرة انتشرت على تطبيق "تيك توك".

ونشرت بسمة بحسابها على إنستغرام مقطع فيديو من دبي تظهر فيه إلى جانب ابنتها خديجة وهي تحاول تقليدها في أداء الرقصة الشهيرة، معلقة بالقول: "العيال اتجننت وحيجننونا معاهم".

ولم تتمكن الإعلامية التي أجرت جراحة مؤخرا في لندن، من إكمال حركات الرقصة فقامت بالتوقف فجأة وقالت لابنتها مداعبة "بقولك ايه؟" ثم قامت بالمغادرة.

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وتفاعل عشرات المتابعين مع مقطع بسمة وهبة التي تستعد لتصوير برنامج جديد من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، يحمل اسم "قنديل أم هاشم".