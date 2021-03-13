رغد صدام حسين تعلق على وفاة مرضى انقطع عنهم الأكسجين في الأردن

علقت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الأسبق على حادث وفاة عدد من المرضى بمستشفى حكومي بمدينة السلط الأردنية، إثر انقطاع الأكسجين عنهم.

وتقدمت رغد المقيمة في العاصمة الأردنية عمان، برفقة عائلتها، بالعزاء إلى الملك عبد الله الثاني والشعب الأردني في ضحايا الواقعة.

وأضافت في تغريدة بحسابها على تويتر: "أعزي أهالي السلط لما حدث من فاجعة في مستشفى السلط، سائلة المولى عز وجل ان يرحم الضحايا برحمته الواسعة وأن يلهم أهلهم ومحبيهم الصبر والسلوان".

نعزي المملكة الأردنية الهاشمية ملكا وشعبا واعزي أهالي #السلط لما حدث من فاجعة في #مستشفى_السلط، سائلة المولى عز وجل ان يرحم الضحايا برحمته الواسعة وان يلهم أهلهم ومحبيهم الصبر والسلوان، و إنّا لله و إنّا إليه راجعون..#رغد_صدام_حسين — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) March 13, 2021

وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، أعلن بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني، حالة الطوارئ في جميع المستشفيات بالأردن، للتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة حرصا على صحة المواطنين في بلاده.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، عن الخصاونة، أنه قرر إقالة وزير الصحة ومدير مستشفى السلط، وإيقاف مدير صحة البلقاء عن العمل لحين استكمال إجراءات التحقيق.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الأردني، تعليقا على وفاة 7 من مرضى فيروس "كورونا" نتيجة انقطاع الأكسجين عنهم، لمدة ساعة.

وفي السياق نفسه، تداولت مواقع أردنية، اليوم السبت، مقطعا مصورا للعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وهو يوبخ مدير مستشفى السلط الحكومي، بعد وفاة عدد من مرضى فيروس "كورونا" المستجد نتيجة انقطاع الأكسجين عنهم.

شاهد | الملك داخل #مستشفى_السلط الجديد بعد حادثة انقطاع الأكسجين عن مرضى، ويلتقي أهالي الضحايا، ويأمر مدير المستشفى بتقديم استقالته#كورونا_الأردن #الأردن #هنا_المملكة pic.twitter.com/y10gn3fA5e — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) March 13, 2021

ويشهد الأردن في الأسابيع الأخيرة أرقاما قياسية في أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا، بينما أعلنت الحكومة عن تشديد الإجراءات.