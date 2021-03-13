"حمزة مون بيبي"... شقيقة دنيا بطمة تغادر السجن... فيديو

غادرت ابتسام، شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة، اليوم السبت، محبسها في مدينة مراكش بعد انقضاء محكوميتها في قضية ابتزاز المشاهير المعروفة بـ "حمزة مون بيبي".

وكانت محكمة الاستئناف بمراكش أيدت الحكم الابتدائي في حق ابتسام بطمة، القاضي بحبسها سنة، ودفع تعويض قدره 40 ألف درهم (نحو 4500 دولار) للمطربة المغربية سعيدة شرف.

ووُجهت إلى ابتسام وشقيقتها دنيا تهما من بينها "المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم عن طريق الأنظمة المعلوماتية، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، والتهديد"، بحسب موقع "هسبريس".

لحظة خروج ابتسام بطمة "شقيقة دنيا " من سجن الوداية في مراكش .. pic.twitter.com/BOeHifp08I — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) March 13, 2021

وأواخر يوليو/تموز الماضي، قضت محكمة مغربية بالسجن 8 أشهر في حق المطربة دنيا بطمة، في قضية ابتزاز فنانين وفضح شخصيات شهيرة.

وهزت قضية حساب على موقع "إنستغرام" يحمل اسم "حمزة مون بيبي" الوسط الفني، منتصف 2019، وتحوّل إلى قضيّة رأي عام، بعد أن تقدم عدد من الفنانين والمشاهير بدعاوي قضائية ضد مسيري الحساب، وسارعت السلطات إلى اعتقال المتورطين.