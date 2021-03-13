أمريكي يروي تجربة تلقي لقاح كورونا في السعودية... فيديو

وتداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي في المملكة مقطعا يتحدث فيه المقيم الأمريكي عن عملية تلقي اللقاح التي استغرقت خمسة دقائق فقط في المزاحمية غرب مدينة الرياض.

وقال الأمريكي ويدعى ديفيد إنه وصل إلى المزاحمية لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح، مضيفا أنه وصل قبل 5 دقائق وقد انتهى من تلقي اللقاح.

وتابع: "النظام ممتاز، إنهم منظمون جدا، دخلت مباشرة وأعطيتهم اسمي، ثم انتقلت إلى مكان آخر حيث أخذوا كل بياناتي، وحصلت على الجرعة ثم جلست، واحتسيت مشروبا ثم رحلت، وهذا كله خلال خمس دقائق"، مختتما بقوله "أيها السعوديون أحسنتم صنعا".

مقيم اميركي في المزاحمية ينقل تجربته مع اخذ لقاح #كورونا في #السعودية

🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/A9ACrq3zh5 — فيصل راكان بن حثلين (@faisal_rakan_) March 13, 2021

وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلنت وزارة الصحة السعودية أن أكثر من مليوني جرعة من لقاح كورونا، تم إعطاؤها حتى الآن من خلال 500 مركز تطعيم في كافة مناطق المملكة.