من علي ظهر ناقة في الصحراء.. دبلوماسية أمريكية توجه سؤالا للسعوديين... فيديو

وجهت القنصل الأمريكي في الظهران شرقي المملكة نيكول مانز سؤالا للسعوديين، بعدما ظهرت وهي تمتطي ناقة في قلب الصحراء.

وقالت مانز في مقطع فيديو بثه الحساب الرسمي للقنصلية على "تويتر"، إن "الإبل كانت ولا زالت التراث الأول للمملكة العربية السعودية، وعلى ظهورها أسس الملك عبد العزيز المملكة".

وتساءلت الدبلوماسية الأمريكية عن اسم ناقة الملك عبدالعزيز، ليجيبها عدد من المتابعين بأن اسمها كان "مصيحة".

من جانبه، شكر الشاعر السعودي زياد بن نحيت، القنصل الأمريكي على نشر الثقافة المحلية، ودعم الموروث السعودي، مضيفا "يعتبر الملك عبد العزيز الفارس الأخير".

شكراً سعادة القنصل على نشر هذي الثقافة ودعم الموروث السعودي العظيم

يعتبر الملك عبدالعزيز ( الفارس الأخير ) 🇸🇦🇸🇦 — زياد بن نحيت (@abinneheet) March 13, 2021

وتولت نيكول مانز مهام عملها في المملكة بشهر أغسطس/آب الماضي، وسبق أن أثارت تفاعلا كبيرا بين السعوديين، عندما ظهرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي وهي ترتدي الزي التقليدي السعودي.

Guess who really enjoys learning about #Saudi #culture and #traditions! Who knows what this outfit is called?#الشرقيه_في _قلبي pic.twitter.com/FfDtbmuTva — U.S. Consulate General in Dhahran (@USAinDhahran) December 20, 2020

وعلقت مانز على صورتها آنذاك بالقول: "احزروا من يستمتع حقا بالتعلم عن ثقافة وتقاليد السعودية! من يعرف ما اسم هذا الزي؟" مستشهدة بوسم "الشرقية في قلبي".