ماذا قالت نرمين الفقي عن تأخر زواجها؟

تكشف الفنانة المصرية نرمين الفقي تفاصيل نجاحها في مسلسل "لؤلؤ" وسر عودتها إلى الدراما بعد غياب سنوات ولماذا لم تتزوج حتى الآن.

ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم السبت، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تحل نرمين الفقي، ضيفة على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية المصرية منى الشاذلي على قناة "سي بي سي" المصرية، الخميس المقبل.

وستتحدث الفنانة المصرية عن حياتها الشخصية ومواصفات فتى أحلامها، وأسباب تأخر زواجها، فضلا عن علاقتها بوالديها، بحسب "بوابة أخبار اليوم".

وأشارت إلى أن نرمين الفقي تقدم العديد من الأغنيات بصوتها لأول مرة، داخل ستوديو "معكم"، كما تكشف أبرز المواقف التي تعرضت لها خلال مسيرتها الفنية حتى الآن.

#نرمين_الفقي تكشف سر تأخر زواجها ومواقف أرَّقتها في مشوارها الفنيhttps://t.co/gxO4vJPwN2 pic.twitter.com/LD6MqiJyBO — بوابة أخبار اليوم (@akhbarelyom) March 13, 2021

وشاركت نرمين الفقي في بطولة مسلسل "لؤلؤ" إلى جانب مي عمر، وأحمد زاهر، ومحمد الشرنوبي، ونجلاء بدر، وإدوارد، وهيدي كرم.