بعد أسبوع من إصابتها بكورونا... إعلان مهم من غادة عادل

أصدرت الفنانة المصرية، غادة عادل، بيانا مهما خلال الساعات الماضية، وذلك بعد مرور أكثر من أسبوع على إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.

وزفت الممثلة المصرية لجمهورها وأصدقائها نبأ شفائها من (كوفيد-19)، وأكدت أن آخر مسحة أجرتها كانت نتيجتها "سلبية"، وأن حالتها في تحسن، بحسب تصريحاتها لصحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وكانت غادة عادل كشفت في تصريحات لها قبل أسبوع كواليس إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، مؤكدة أنها شعرت بأعراض نزلة البرد العادية لمدة 3 أيام، وبعدها خضعت للمسحة فظهرت نتيجة العينة إيجابية، مضيفة أنها "خضعت على الفور لبروتوكول علاجي تشرف عليه وزارة الصحة، ومن المقرر أن تجري مسحة أخرى بعد مرور أيام قليلة للاطمئنان على حالتها الصحية".

وسبق أن أعلنت الفنانة غادة عادل رسميا إصابتها بفيروس كورونا، ووجهت تحذيرا لكل من خالطها خلال اليومين الماضيين، وطالبتهم بالخضوع للفحص فورا، وأشارت إلى أن حالتها مستقرة، وتخضع للعزل الصحي داخل منزلها.

كما كشف مجدي الهواري زوج غادة عادل السابق عن حالتها الصحية، مؤكدا أنها "تجاوزت الموجة الأولى من الفيروس، وتخضع في المرحلة الحالية لبروتوكول العلاج الذي حددته وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية بعد أن عزلت نفسها في المنزل".