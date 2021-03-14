أحمد العوضي يخرج عن صمته بعد حذف ياسمين عبد العزيز لصورته من بوستر "اللي ملوش كبير"

نشرت الفنانة المصرية، ياسمين عبد العزيز، يوم الجمعة الماضي، بوستر جديد لمسلسلها "اللي مالوش كبير"، ظهرت عليه منفردة دون وجود زوجها وبطل العمل أحمد العوضي.

ونشر أحمد العوضي، عبر حسابه على "إنستغرام"، البوستر الحامل لصورة ياسمين عبد العزيز منفردة مصحوبا بتعليق الصفحة، قائلا: "كده يا ياسمين وأنا معرفش معقولة... اللي مالوش كبير"، فيما ردت ياسمين عبد العزيز عليه بقولها: "ماليش كبير بقى".

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وكانت شركة "سينرجي" طرحت البوستر الرسمي لمسلسل "اللي مالوش كبير" قبل عدة أيام، وظهرت عليه ياسمين عبد العزيز وإلى جوارها زوجها الفنان أحمد العوضي.

مسلسل "اللي مالوش كبير"، للنجوم ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغني، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض وغيرهم، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.