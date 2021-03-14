بعد فترة غياب... شيرين عبد الوهاب تفاجئ جمهورها

قررت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، التواصل مع جمهورها، بعد فترة غياب.

وعبرت شيرين، عن اشتياقها لجمهورها وحديثها معهم، معلنة أنها ستتواجد عبر حسابها على "تويتر"، وتجيب على كل أسئلة الجمهور، وحددت يوم 17 مارس/ آذار الجاري للإجابة على كل أسئلة متابعيها.

وكتبت: "وحشتوني أوي، ووحشني كلامي معاكوا، وأنا عارفة أن عندكوا أسئلة كتيرة وعاوزين تعرفوا حاجات كتيرة، عشان كدة هكون موجودة معاكوا يوم 17/3 الساعة 6 مساء أرد على أسئلتكوا من انهاردة ليوم 17".

وحشتوني اوي، و وحشني كلامي معاكوا، و انا عارفة ان عندكوا اسئلة كتيرة و عاوزين تعرفوا حاجات كتيرة، عشان كدة هكون موجودة معاكوا يوم ١٧/٣ الساعة ٦ مساء ارد على اسئلتكوا من انهاردة ليوم ١٧ في #Ask_Sherine — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) March 13, 2021

جدير بالذكر أن شيرين عبد الوهاب كانت كشفت عن خططها الفنية لعام 2021، قائلة إنها ستطرح ميني ألبوم غنائي، ورفضت الإفصاح عن أي تفاصيل خوفًا من تعطل مشروعها، مكتفية بوصفه أنه سيكون مفاجأة لجمهورها.