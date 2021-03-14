ميادة الحناوي تكشف أسباب غيابها وترد على أنباء إصابتها بالزهايمر... فيديو

تحدثت الفنانة السورية ميادة الحناوي حول الشائعات التي أثيرت بشأنها مؤخرا.

وقالت ميادة الحناوي مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، إن الشائعات حول تعرضها للزهايمر "مغرضة".

وتابعت الحناوي أنها بصحة جيدة وأن غيابها كان لعدة ظروف مرت بها خلال الفترة الماضية.

وقالت الحناوي، إن غيابها كان بسبب وفاة شقيقتها، وخضوع شقيقها لعملية جراحية.

وأضافت أن ظروف فيروس كورونا فرضت على الجميع الابتعاد، لكنها أكدت "اشتياقها لمصر" التي اعتبرتها بلدها الثاني.