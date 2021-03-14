دون تعليق... لحظة خروج ابتسام شقيقة دنيا بطمة من السجن.. فيديو

ورصدت عدسات المصور، لحظة خروج ابتسام بطمة، والتي كانت مرتدية ملابس كاجوال، وتوجهت نحو السيارة بشكل سريع، رافضة توجيه وجهها نحو الكاميرات التي كانت بانتظارها راصدة تلك اللحظة.

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ولم يظهر وجه ابتسام بطمة، كونها كانت ترتدي نظارة شمسية وكمامة باللون الأسود، حاملة حقيبة أغراضها، وكان يساعدها شخص قيل إنه والدها حيث كان ووالدتها في استقبالها.

وكانت محكمة الاستئناف بمراكش أيدت الحكم الابتدائي في حق ابتسام بطمة، القاضي بحبسها سنة، ودفع تعويض قدره 40 ألف درهم (نحو 4500 دولار) للمطربة المغربية سعيدة شرف.

ووُجهت إلى ابتسام وشقيقتها دنيا تهما من بينها "المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم عن طريق الأنظمة المعلوماتية، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، والتهديد"، بحسب موقع "هسبريس".