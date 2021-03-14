"الملبن والدكتور"... محمد رمضان ينشر أول صورة من مسلسل "موسي" مع سمية الخشاب

ونشر رمضان الصورة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، التي يظهر فيها وهو يرقد على فراش المرض بينما تحضر له الخشاب صينية من الطعام لتغذيته، وأرفق معها تعليقا على لسان شخصية "موسى" التي يجسدها ضمن أحداث المسلسل، ويحمل مغازلة لسمية الخشاب هو: "عندما يكون الملبن أمامك والدكتور يمنعك منه".

يشار إلى أن محمد رمضان تعرض الجمعة لإصابة في ظهره وصفها بالـ"الشديدة".

ونشر رمضان عبر حسابه على "إنستغرام" مقطع فيديو ظهرت فيه عدة جروح في ظهره، بينما حاول أحد الأطباء علاجها.

وأرفق رمضان الفيديو بتعليق قال فيه: "الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل إصابتي كانت شديدة أثناء تصوير إنهاردة ولكن الحمد لله الأهم ان الشغل يوصلكم حقيقي و #كله_في_حبكم_يهون #ثقة_في_الله_نجاح دائماً أبداً #رمضان_يجمعنا".

ومسلسل "موسى" من بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب وعبير صبري ورياض الخولي وسيد رجب وصبرى فواز ومنذر رياحنة وهبة مجدي وفريدة سيف النصر، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة "سينرجي".

يشار إلى أن مشاركة سمية الخشاب في بطولة مسلسل "موسى" تشهد على عودتها للدراما التلفزيونية بعد غياب 3 سنوات، منذ بطولتها مسلسل "الحلال"، مع الفنان بيومي فؤاد.

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وبحسب صحيفة "النهار" اللبنانية، فإن محمد رمضان يجسد في أحداث مسلسل "موسى" شخصية السفاح "خط الصعيد"، الذي أثار الرعب في صعيد مصر، بعد تشكيله لعصابة من المطاريد والمجرمين.