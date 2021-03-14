لاعبون روس ينظمون مباراة هوكي على متن طائرة... فيديو

ظهر مقطع فيديو فريد لمباراة هوكي على متن طائرة An-124 Ruslan على الإنترنت. وفقا لقناة Fighterbomber على تلغرام.

تُظهر اللقطات لاعبين يسيرون في حجرة الطائرة المغطاة بالجليد، حيث يُسمع صوت المحركات العالي في الخلفية.

وكتبت قنوات مختلفة على "تلغرام"، أنه تم تصوير الفيديو على متن طائرة An-124 Ruslan الموجودة في مطار عسكري في مدينة تفير بروسيا.

وتفيد التقارير أيضا أن مباراة هوكي أقيمت أثناء تحليق الطائرة في الجو.

ووفقا للقناة الخامسة الروسية، خلال المباراة، كانت An-124 على الأرض.

وتم تصوير الفيديو في نهاية الأسبوع الماضي في مطار ميغالوفو العسكري بالقرب من تفير.

ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية على هذه الأنباء بعد.