رغد صدام حسين تكشف حقيقة حساب ابنة شقيقها عدي

كشفت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الأسبق حقيقة حساب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر منسوب لابنة شقيقها عدي الذي قتل في معركة مع القوات الأمريكية لدى غزو العراق عام 2003.

وعرضت رغد في تغريدة على حسابها بالموقع صورة للحساب الذي تظهر فيه فتاة من داخل صالة الألعاب الرياضية (الجيم)، ووضعت عليه علامة "X" في إشارة إلى أنه حساب مزور.

وعلقت رغد صدام حسين بقولها: "لانعلم متى ستنتهي الأمراض النفسية للبعض".

لانعلم متى ستنتهي الامراض النفسية للبعض!! pic.twitter.com/qtAelLD3TK — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) March 14, 2021

وأثارت تغريدة رغد تفاعلا كبيرا من قبل متابعيها، الذين أكدوا أن الحساب مزيف، وأُريد به تشويه سمعة عائلة الرئيس الراحل.

وطالب البعض ابنة صدام حسين بنشر بيان رسمي ينفي وجود مثل هذه الحسابات المنسوبة إلى عائلة الرئيس الراحل.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أصدرت رغد توضيحا بشأن فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي عن ابنتها حرير.

ونفت رغد صدام حسين عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" الوحيد على مواقع التواصل الاجتماعي ظهور ابنتها حرير حسين كامل في الفيديو، وهي تمارس التمرينات الرياضية داخل صالة "الجيم".

وشاركت ابنة صدام حسين صورة لابنتها، وللفتاة التي ظهرت في الفيديو، والتي تبين أنها ممثلة هندية تدعى كريتيكا ماليك.