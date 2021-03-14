نجل الفنان إبراهيم الحربي ينفي دخول والده إلى العناية المركزة

ولاقى هذا الخبر تعاطفا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال التغريدات المعبرة عن تمنياتهم للفنان إبراهيم الحربي بالشفاء وطول العمر، وطالبوا أسرته بموافاتهم بأخباره الصحية للاطمئنان عليه.
امين فعلا هناك اشخاص نحبهم ولو لم تكن بيننا وبينهم صلة قرابه او تبادل منفعه شفاك الله يا ابراهيم— . (@mohd2429) March 14, 2021
وقبل قليل نشر ابن الفنان إبراهيم الحربي عبر حسابه الرسمي "تويتر" تغريدة ينفي فيها ما تم تداوله حلو صحة والدة.
وكتب: "والدي بصحة جيدة ويتلقى العلاج بمستشفى جابر وعار عن الصحة ما يتردد عن دخوله العناية المركزة نسأل الله الشفاء له ولجميع المرضى".
والدي بصحه جيدة ويتلقى العلاج في مستشفى جابر وعار عن الصحه مايتردد عن دخوله العناية المركزة نسال الله الشفاء له ولجميع المرضى .#ابراهيم _الحربي pic.twitter.com/bkdTXuz0AA— Eng. yousef I Al harbi ⚓️ (@yousef__alharbi) March 14, 2021
إبراهيم الحربي هو ممثل ومنتج سعودي، لُقّب بـ"دونجوان الشاشة الخليجية"، وتميز بأدواره البطولية في الدراما الخليجية، ومن أهم أعماله: "الإمبراطورة"، "ملفات المحاكم"، "قناص خياط"، "غدر الزمان"، "مال وأحلام"، "رصاصة الرحمة"، "وهج الشموع"، "غريب الدار"، "بين الماضي والحب"، "لن أطلب الطلاق"، "تحالف الصبار"، "مشهد من الزمن الجميل"، "كلام أصفر"، "أمي دلال والعيال"، "مساحات خالية"، "سبع أبواب"، "جنة هلي"، "والدي العزيز"، "ورود ملونة"، "نجد"، "غرس الود"وغيرها من الأعمال الدرامية.
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