أبرز المرشحين للفوز بجوائز "غرامي" الموسيقية الليلة... تغطية مباشرة للحفل... فيديو

تنطلق مساء اليوم الأحد النسخة الـ63 من حفل توزيع جوائز "غرامي" الموسيقية العريقة، والذي تأمل صناعة الموسيقى من خلاله في القضاء على جائحة فيروس "كورونا" المستجد التي استمرت لمدة عام، وتسببت في إغلاق عالمي.

وتتصدر نجمات الغناء، تايلور سويفت، وبيونسيه، ودوا ليبا، قائمة المرشحين للفوز بأعلى الجوائز في حفل "غرامي"، بحسب وكالة "رويترز".

إلا أن التشكيلة المتنوعة بشكل غير عادي من المتنافسين على الجائزة الكبرى في الحفل (ألبوم العام) تعني أن الفائز بها قد يكون أي شخص وغير متوقع.

وتقول ميليندا نيومان، المحرر التنفيذي لمجلة "بيلبورد" في ناشفيل وويست كوست: "كانت ترشيحات حفل هذ العام مفاجئة للغاية، فلم يتم ترشيح المطرب "ذا ويكند"، إنه عام غريب جدا لمحاولة التنبؤ".

ويتم اختيار الفائزين بجوائز حفل "غرامي" من قبل حوالي 11000 عضو مصوت في أكاديمية التسجيل.

ويأمل رئيس أكاديمية التسجيل المؤقت، هارفي ماسون جونيور، أن يكون حفل الليلة "فرصة للحصول على القليل من الحياة الطبيعية، حيث يجتمع الناس معا ويعزفون الموسيقى"، بحسب قوله.

وتتصدر المطربة الأمريكية، بيونسيه، قائمة المرشحين لجوائز حفل الليلة بتسعة ترشيحات، منها عن أغنية "Black Parade" المنفردة التي احتفلت بثقافة السود في عام من الاضطرابات العرقية في الولايات المتحدة، بعد مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد.

لكن لن تكون بيونسيه ضمن الفنانين الذي سيقدمون عروضا حية ومسجلة في حفل الليلة، الذي سيستمر بثه لمدة 3 ساعات، على عكس تايلور سويفت، والفرقة الكورية "بي تي إس" التي ستقدم عرضها من كوريا، بالإضافة إلى بيلي إيليش، والنجم اللاتيني باد باني، والمغني الريفي الأسود، ميكي جايتون.

ونالت كلا من تايلور سويفت ودوا ليبا 6 ترشيحات لكلا منهما في حفل "غرامي" لعام 2021، وذلك جنبا إلى جنب مع مغني الراب، رودي ريتش.

كما حازت المنطلقة بسرعة الصاروخ، بيلي إيليش (19 عاما) على 3 ترشيحات في حفل هذا العام لأغنيتها "كل شيء أريده"، وكذلك عن أغنيتها الرئيسية لفيلم "جيمس بوند" القادم "No Time To Die".

ويعتقد أليكس سوسكيند، كبير المحررين في موقع "إنترتينمنت ويكلي" أن تايلور سويفت لديها فرصة أفضل للفوز بجائزة "أغنية العام" في الحفل - والتي تُمنح عن كتابة كلماتها – عن أغنيتها "كارديجان" من أحدث ألبوماتها "فولكلور"، والذي يعتبره مفاجأة حقيقية.

ويمكن متابعة حفل جوائز "غرامي" الموسيقية الـ63 من خلال القناة الرسمية له عبر موقع "يوتيوب" للفيديوهات.