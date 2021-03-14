سلحفاة بحرية تستنجد بسفينة لإنقاذها من كائن مفترس... فيديو

تشهد الحياة داخل المحيطات والبحار صراعات مستمرة يكون البقاء فيه للأقوى، بينما تتحول الكائنات الضعيفة إلى لقمة سائغة بين أنياب مفترسيهم.

وتعد السلاحف البحرية من الكائنات الضعيفة الموجودة في مياه البحار وهو ما يجعل الكائنات المفترسة تبحث عنها مثل بقية الأسماك الصغيرة.

pic.twitter.com/nxXWd7QZTK — The Dark side of nature (@Darksidesnature) March 14, 2021

ويظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" لقطات مصورة لسلحفاة بحرية تحاول الإفلات من بين فكي حوت يحاول افتراسها.

وتحاول السلحفاة مرارا أن تلفت من الحوت متجهة نحو إحدى السفن المتوقفة بالقرب منها بينما يواصل الحوت محاولته لإلتهامها.