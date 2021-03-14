على نحو غير معتاد... الخارجية الإسرائيلية ترد على إعلامية سعودية

ردت وزارة الخارجية السعودية على إعلامية سعودية بعد تغريدة لها حول كتاب "رسائل فيوليت.. جولة في حياة يهود بغداد".

وكتبت تهاني الجهني المذيعة بقناة "الحدث": "انتهيت من قراءة هذه الرسائل التي أشبه بمذكرات فيويلت شمّاش التي وصفت حال اليهود في بغداد آنذاك".

وأضافت: "العراق كان بلد الحضارات والآن العراق بلد التناحر الطائفي للأسف، كان اليهود بارعين في التجارة هناك وكان تعليمهم افضل تعليم ولا يزالون كذلك".

وعلى نحو نادر علق حساب "إسرائيل بالعربية"، التابع للخارجية الإسرائيلية على تغريدة تهاني الجهني بالقول: "اليهود ساهموا في بناء العراق الحديث".

إليهود ساهموا في بناء العراق الحديث. — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 14, 2021

يشار إلى أن النسخة العربية لرواية "رسائل فيوليت.. جولة في حياة يهود بغداد" صدرت العام الماضي عن الدار العربية للعلوم ناشرون، وهي من تأليف فيوليت شماس٬ ونقلها للعربية علي شاكر.

ويضم الكتاب رسائل بعثتها فيوليت شمّاش، وهي سيدة يهودية ولدت في بغداد مطلع القرن الماضي، إلى ابنتها ميرا وصهرها الصحافي البريطاني توني روكا، وضمنتها شهادتها عن العصر الذي عاشت فيه والكثير من الحكايات والنوادر والطرائف.

وقدمت شماس وصفا دقيقا لطقوس الأعياد اليهودية في بغداد وطرق إعداد الأطعمة التقليدية، وملامح الألبسة، ورسمت في رسائلها صورة بانورامية عن صفو علاقات اليهود والمسلمين في تلك الفترة.