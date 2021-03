الإعلان عن أول الفائزين بجائزة "غرامي"

وفاز كاني ويست في مجال الموسيقى المسيحية المعاصرة لألبومه الإنجيلي "Jesus is King"، وفازت بيونسي بجائزة أفضل فيديو موسيقي عن "Brown Skin Girl" الذي شاركته مع ابنتها بلو إيفي البالغة من العمر 9 سنوات، حسبما نقلت "رويترز".

أعلنت الجوائز قبل البث الرئيسي للحفل على شبكة "سي بي إس"، والذي من المتوقع أن يكون حفلا مختلطا من العروض الحية والمسجلة مسبقا دون الجمهور المعتاد من آلاف الموسيقيين والمديرين التنفيذيين لصناعة الموسيقى.

بيلي إيليش، المراهقة التي هيمنت على جوائز "غرامي" العام الماضي، فازت بأغنيتها الرئيسية في فيلم جيمس بوند القادم "No Time to Die"، ولديها ترشيحان آخران لأغنيتها "Everything I Wanted".

تنطلق مساء اليوم الأحد النسخة الـ63 من حفل توزيع جوائز "غرامي" الموسيقية العريقة، وتتصدر نجمات الغناء، تايلور سويفت، وبيونسيه، ودوا ليبا، قائمة المرشحين للفوز بأعلى الجوائز.

ويأمل رئيس أكاديمية التسجيل المؤقت، هارفي ماسون جونيور، أن يكون حفل الليلة "فرصة للحصول على القليل من الحياة الطبيعية، حيث يجتمع الناس معا ويعزفون الموسيقى"، بحسب قوله.