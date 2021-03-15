بشرى عقبي تكشف كواليس تسريب فيديو خاص لها

عاد اسم الفنانة الجزائرية بشرى عقبي لتصدر محركات البحث في الجزائر، رغم ابتعادها عن الفن بشكل اختياري قبل أكثر من 10 أعوام.

جاء ذلك بعد تسريب فيديو خاص للفنانة، تعمد مسربه إخفاء هوية الشخص الذي ظهر معها.

وعبر العديد من الفنانين والممثلين والإعلاميين عن تضامنهم الكبير مع الفنانة بشرى عقبي (36 عاما) بعد حملة التشوية التي طالتها، وسط إجماع على أن ما حدث معها يعتبر تدخلا سافرا في حياتها الخاصة.

وكتبت الفنانة الجزائرية نضال على حسابها في موقع فيسبوك: "ماذا استفاد الشرير الذي نشر الفيديو.. بشرى فنانة محترمة نعرفها ونعرف أخلاقها"، بحسب صحيفة "النهار".

وكتب المطرب محمد بن شنات: "‏أنا متضامن مع الفتاة الجزائرية بشرى عقبي ‏عيب كبير ‏عليكم ‏‏‏ارحموا من في الأرض ‏‏‏ ‏يرحمكم ‏من في السماء".

وعلق الرابر كريم الغانغ: "هي كانت على وشك الزواج مع شخصٍ أحبته كانت لها فرصة بناء عائلة من جديد".

من جانبه كشف المخرج محمد شرشال، عن تواصله مع بشرى عقبي بعد تسريب مقاطع الفيديو، حيث وجهت الاتهام إلى طليقها.

وبحسب ما نشره شرشال، فقد كشفت بشرى أن زوجها السابق سرب الفيديوهات وأخفى ملامحه، بعد خسارته لمعركته القضائية ضدها، وأنه فعل ذلك بدافع الانتقام منها، موضحة أن الفيديوهات أنقلبت ضده بعد تضامن الجمهور معها.

وكانت بشرى عقبي وهي ممثلة وعارضة أزياء قد ابتعدت عن الأضواء عام 2011، بعد مشوار فني بدأته عام 2002، قدمت خلاله 5 مسلسلات وشاركت في بطولة فيلمين.