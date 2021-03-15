نجيب ساويرس يعلق على انقلاب ميانمار

علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على استمرار الجيش في ميانمار في قتل المتظاهرين بعد انقلابه على السلطة المنتخبة.

وكان الملياردير المصري يعلق على تقرير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية حول مقتل ما لا يقل عن 38 شخصا، أمس الأحد، في أحد أكثر الأيام دموية منذ استيلاء الجيش على السلطة في انقلاب، وإعلان الأحكام العرفية في ست ولايات.

واستنكر ساويرس صمت العالم حيال قتل المتظاهرين في ميانمار، مؤكدا أن "التباطؤ والإدانات لن تحمي السكان الأبرياء".

And the World is silent ? Decelerations and Condemnations will not protect the innocent population ...😔 https://t.co/5dC3abzOrG — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) March 15, 2021

وفرض المجلس العسكري في ميانمار، في وقت متأخر من أمس الأحد، الأحكام العرفية في بلدتين مكتظتين بالسكان في يانغون بعد مقتل 38 متظاهرا في واحد من أكثر الأيام دموية منذ انقلاب الأول من فبراير/ شباط.

ورفعت أعمال العنف التي وقعت، أمس، عدد القتلى في الاحتجاجات الجماهيرية منذ أن أطاح الجيش بالزعيمة المدنية أونغ سان سو كي من السلطة، إلى ما يزيد عن 100، رغم أن نشطاء وجماعات حقوقية يعتقدون أن العدد قد يكون أعلى، بحسب وكالة "فرانس برس".

وبرر المجلس العسكري مرارا وتكرارا انقلابه على السلطة من خلال الزعم بحدوث تزوير واسع النطاق في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني، والتي فاز بها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي تقوده سو كي بأغلبية ساحقة.

وشن جنود الجيش والشرطة في الأسابيع الأخيرة حملات قمع شبه يومية ضد المتظاهرين المطالبين بالعودة إلى الديمقراطية، باستخدام الغاز المسيل للدموع وإطلاق الرصاص المطاطي والذخيرة الحية لقمع الاحتجاجات المناهضة للانقلاب.