سرقة سيارة داخل محطة بنزين في السعودية... فيديو

وأظهر المقطع، بحسب صحيفة "المدينة"، شخصا يترجل من سيارته داخل محطة بنزين، ويتوجه إلى داخل أحد المتاجر في المحطة.
وما هي سوى لحظات حتى ظهر رجل مريب تلفت يمينا ويسارا قبل أن يستقل السيارة وينطلق بها.
وتنبه صاحب السيارة لما يحدث وخرج سريعا محاولا إحباط محاولة السرقة، لكن الوقت كان قد تأخر إذ انطلق بها اللص المتمرس سريعا.
#فيديو ..— صحيفة المدينة (@Almadinanews) March 15, 2021
من داخل محطة بنزين.. سرقة مركبة في وضع التشغيلhttps://t.co/yV0C6kgZTu
#صحيفة_المدينة pic.twitter.com/vId1iDrtAl
ولم تذكر الصحيفة تاريخ وقوع الحادثة، أو مكان حدوثها تحديدا.
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