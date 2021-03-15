النساء يهيمن على جوائز "غرامي" الكبيرة... وبيونسيه وتايلور سويفت تصنعان التاريخ

هيمنت النساء على جوائز النسخة الـ63 من حفل توزيع جوائز "غرامي" الموسيقية، أمس الأحد.

وحطمت المغنية الأمريكية بيونسيه الرقم القياسي في عدد جوائز "غرامي" الموسيقية التي حصلت عليها امرأة، إذ بلغ مجموع ما فازت به خلال مسيرتها 28 جائزة على أثر فوزها في فئة أفضل أداء "أر أند بي" عن "بلاك باريد"، بحسب وكالة "رويترز".

وفي فئة أفضل فنان جديد، فازت ميغن ذي ستاليون لتصبح أول مغنية راب تحصل على هذه الجائزة المرموقة منذ لورين هيل عام 1999.

وفازت المغنية الأمركية تايلور سويفت بجائزة ألبوم العام عن "فولكلور"، لتصبح بذلك أول امرأة تحصل على هذه الجائزة 3 مرات، معادلة هذا الإنجاز الذي سبقها إليه عمالقة الموسيقى كستيفي ووندر وفرانك سيناترا وبول سايمون.

وكانت تايلور سويفت نالت جائزة ألبوم العام عن "فيرليس" العام 2010 وعن "1989" العام 2016.

وفي أول تعليق منها بعد فوزها بحفل "غرامي"، شاركت تايلور سويفت عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي صورة لها من حضورها للمناسبة، وكتبت لمتابعيها: "المعجبون هم سبب تألقنا الليلة ولن ننسى ذلك أبدا".

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وقام بتقديم فقرات حفل جوائز "غرامي" الموسيقية الـ63 تريفور نوح، وكان حافلا مليئا بالعروض الحية المسجلة مسبقا من أمثال فنانين مثل دوا ليبا وتايلور سويفت وبوست مالون ودابابي وبلاك بوماس وميكي جايتون.

وكان "الدويتو" الغنائي (واب) لكلا من المغنيتين كاردي بي وميغن ذا ستاليون من اللحظات الأكثر إثارة للجدل في الحفل.