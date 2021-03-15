كريم عبد العزيز وأحمد مكي في أول صورة تجمعهما من كواليس "الاختيار 2"

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أول صورة تجمع بين الفنانين كريم عبد العزيز وأحمد مكي من كواليس الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، المعروض خلال رمضان، ويشهد على أول لقاء فني بينهما.

وشارك الصورة مخرج المسلسل، بيتر ميمي، عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، أمس الأحد.

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كما نشر ميمي بوسترات جديدة للمسلسل، والتي يظهر فيها كريم عبد العزيز وأحمد مكي بصورة منفصلة.

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يأتي هذا بالتزامن مع نشر تامر مرسي منتج مسلسل "الاختيار 2" أول البرومو التشويقي له.

وأرفق تامر مرسي البرومو التشويقي بتعليق قال فيه، "ساعات الكلمة بتكون أخطر من السلاح.. الحرب لسه ما انتهتش واللي على حق مبيخافش".

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يذكر أن مسلسل "الاختيار 2"، من تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي، إنتاج سينرجي، ويشارك في بطولته كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إياد نصار، إنجي المقدم، بشرى، أسماء أبو اليزيد وعدد من ضيوف الشرف.

يذكر أن الجزء الأول من المسلسل حقق نجاح جماهيريا بعد عرضه في رمضان 2020، وكان من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر ‏دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي‎.‎

وتناول الجزء الأول من المسلسل حياة أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية ‏عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، وأظهر العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏في حياة البطل ‏الراحل‎.