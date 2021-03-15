أول تصريح لإبراهيم الحربي بعد إصابته بكورونا... فيديو

أدلى الفنان السعودي إبراهيم الحربي، اليوم الاثنين، بأول تصريح له بعد إصابته بفيروس كورونا.

جاء ذلك في اتصال أجراه معه مراسل ET بالعربي، بعد أنباء عن تدهور حالته وإدخاله العناية المركزة.

وأكد الحربي إصابته بكورونا، مضيفا وقد بدا صوته متعبا بشدة: "أنا كويس الحمدلله أحتاج شوية أيام بس، شكراً لكم حبايبي، وأشكر أخواني الفنانين على سؤالهم ما قصروا".

🔴في أول رد صوتي.. إبراهيم الحربي يكشف وضعه الصحي ويطمئن جمهوره عبر ET بالعربي



التفاصيل : https://t.co/tOKc4Rlcmx pic.twitter.com/Mu4B0Je1nO — ET بالعربي (@ETbilArabi) March 15, 2021

وأمس الأحد، نشر يوسف ابن الفنان إبراهيم الحربي عبر حسابه الرسمي "تويتر"، تغريدة ينفي فيها ما تم تداوله حول صحة والده.

وكتب: "والدي بصحة جيدة ويتلقى العلاج بمستشفى جابر وعار عن الصحة ما يتردد عن دخوله العناية المركزة نسأل الله الشفاء له ولجميع المرضى".

والدي بصحه جيدة ويتلقى العلاج في مستشفى جابر وعار عن الصحه مايتردد عن دخوله العناية المركزة نسال الله الشفاء له ولجميع المرضى .#ابراهيم _الحربي pic.twitter.com/bkdTXuz0AA — Eng. yousef I Al harbi ⚓️ (@yousef__alharbi) March 14, 2021

​وإبراهيم الحربي هو ممثل ومنتج سعودي، لُقّب بـ"دونجوان الشاشة الخليجية"، وتميز بأدواره البطولية في الدراما الخليجية، ومن أهم أعماله: "الإمبراطورة"، "ملفات المحاكم"، "قناص خياط"، "غدر الزمان"، وغيرها.