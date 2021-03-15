بريانكا شوبرا تعلن ترشيحات أوسكار 2021... تونس تدخل المنافسة وبطل "بلاك بانثر" ينافس بعد رحيله

أعلنت نجمة بوليوود الهندية، بريانكا شوبرا، وزوحها المغني الأمريكي، نيك جوناس، اليوم الاثنين، من العاصمة البريطانية لندن، ترشيحات حفل جوائز أوسكار السينمائية الـ93 الذي يقام خلال شهر أبريل/ نيسان المقبل.

وأعلنا أن الأفلام المرشحة لجائزة أوسكار أفضل فيلم هي "ذا فاثر" و"جوديث أند ذا بلاك ماسايا" و"مانك" و"ميناري" "ونومادلاند" "وبروميسينغ يانغ وومان" "وساوند أوف ميتال" "وذا ترايل أوف ذا شيكاغو 7".

وعن جائزة أفضل ممثل رئيسي، فإن المرشحين لها هم أنطوني هوبكنز عن فيلم "ذا فاثر"، وغاري أولدمان عن "مانك"، وريز أحمد عن "ساوند أو ميتال"، وبطل فيلم "بلاك بانثر" الراحل تشادويك بوسمان عن فيلم "ما رينيز بلاك بوتوم"، وستيفن يون عن فيلم "ميناري".

ويتنافس على جائزة أفضل ممثلة رئيسية كل من فيولا دايفيس عن "ما رينيز بلاك بوتوم"، وأندرا داي عن "ذا يونايتد ستيتس ضد بيلي هوليداي"، وفانيسا كيربي عن "بيسس أوف إيه وومان"، وفرانسس ماكدورماند عن فيلم "نومادلاند"، وكاري ماليغان عن فيلم "بروميسنينغ يانغ وومان".

وعن فئة أفضل ممثلة مساعدة، تتنافس كلا من ماريا بكالوفا وغلين كلوز وأوليفيا كورمان وأماندا سيفريد ويونغ جان يونغ.

وشهدت ترشيحات حفل جوائز أوسكار الـ93 منافسة دولة تونس على جائزة أفضل فيلم دولي عن "الرجل الذي باع جلده".

وحازت النسخة الحية من فيلم "مولان" من إنتاج "ديزني" على ترشيحات للفوز بجائزتي أفضل ملابس ومؤثرات بصرية.

بينما نال فيلم "تينيت" للمخرج كريستوفر نولان ترشيحات للفوز بجائزة أفضل تصميم إنتاج ومؤثرات بصرية.

كما ينافس فيلم "سول" من إنتاج "ديزني" على جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة أمام أفلام "أونوورد" و"أوفر ذا مون و"وولف ووكرز".

ولوحظ أن فيلم "ذا فاثر" من بطولة الممثل البريطاني أنطوني هوبكنز وفيلم "نومادلاند" من بطولة الممثلة الأمريكية فرانسس ماكدورماند، حازا على العديد من الترشيحات في حفل أوسكار هذا العام.

وستعلن جوائز أوسكار الـ93 يوم 25 نيسان/ أبريل المقبل.