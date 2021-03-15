"مش عيب"... محمد الشرنوبي يصدم معجبيه بمؤهله الدراسي... فيديو

صدم الفنان المصري، محمد الشرنوبي، معجبيه، عندما كشف لأول مرة، أمس الأحد، عن مؤهله الدراسي.

وأفصح الشرنوبي خلال استضافته في برنامج "يوم ليك"، المذاع على فضائية "الحياة" المصرية أنه حاصل على الشهادة الإعدادية فقط.

وقال لمقدمة البرنامج، سمر يسري: "صحيح أنني حاصل على الشهادة الإعدادية، وليس هو عيب أو حرام، الحمد لله أنا محقق حاجات كتير، الحمد لله أنا أنفق على نفسي منذ أن كان عمري 10 سنوات، أنا إنسان مسؤول وأشعر أنني حققت أمورا كثيرة أفتخر بها أكتر بكتير من شهادة".

وأردف: "الشهادة مهمة جدا، لا أقلل من قيمتها، المفروض أن يكون أي شخص في الدنيا حاملا لشهادة ومؤهل عالي".

وحقق محمد الشرنوبي نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية من خلال دوره في المسلسل التلفزيوني "لؤلؤ"، من بطولة مي عمر التي كتبت قصته، وإدوارد وأحمد زاهر، وسيناريو وحوار محمد مهران، ومن إخراج محمد عبد السلام، وإشراف على الكتابة والإخراج محمد سامي، ومن إنتاج شركة "سينرجي".

وكان محمد الشرنوبي وزوجته رندا رياض، مديرة أعمال الفنانة المصرية أنغام، قد أعلنا في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي إصابتهما بفيروس "كورونا" المستجد، لكنهما شفيا منه.