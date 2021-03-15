إيلون ماسك يتوج نفسه بلقب... ما معناه؟

توج الرئيس التنفيذي لشركة السيارات "تسلا"، الملياردير البريطاني، إيلون ماسك، نفسه بلقب.

وأصبح ماسك يحمل لقب "تكنو كينغ" (ملك التكنو)، بحسب بيان صادر عن الشركة، اليوم الاثنين، 15 مارس/ آذار، نشر على موقع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

كما أفاد البيان حصول المدير المالي لشركة "تسلا"، زاك كيرخورن، على لقب "ماستر أوف كوين" (ملك الكوين)، وذلك في أعقاب شراء الشركة لعملات "بيتكوين" بقيمة 1.5 مليار دولار.

وسيحتفظ كلا من إيلون ماسك وزاك كيرخورن في الوقت نفسه بألقابهما الحالية، وهي الرئيس التنفيذي والمدير المالي.

وفيما لم يشرح إيلون ماسك أو كيرخورن بالتفصيل معاني ألقابهما الجديدة، فقد رجح جي بي ستروبل، وهو كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة "تسلا" أن لقب ماسك الجديد يحمل إشارة إلى ولعه بموسيقى "التكنو"، بدلاً من دوره في هندسة "تسلا"، بحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

يشار إلى أم ماسك على علاقة بالموسيقي غرايمز، وطرح العام الماضي مقطوعته الموسيقية الراقصة الإلكترونية بعنوان "لا تشك في جاذبيتك" على تطبيق "ساوند كلاود".

واقترح بي جي ستروبل أيضا السر وراء تسمية إيلون ماسك نفسه بـ"ملك التكنو" لإضافته "كهف صاخب" بحسب تعبيره إلى المصنع الذي تقوم شركة "تسلا" ببنائه حاليا في العاصمة الألمانية برلين.