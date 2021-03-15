إلهام الفضالة تصدم جمهورها بإطلالة "بنت العشرين"

أثارت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، جدلا واسعا بين جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت مقطعا مصورا جديدا دون صوت تظهر فيه بملامح جعل البعض يصفها بـ "بنت العشرين".

نشرت إلهام الفضالة مقطع الفيديو على حسابها في "انستغرام"، الذي يرصد إطلالة جديدة لها خلال الفترة المقبلة، تضمنت تغييرا كبيرا في شكلها، أبرزها الشعر الأشقر والتسريحة الجديدة.

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وتباينت ردود فعل متابعي الفنانة الكويتية، الذين قال بعضهم إنه لم يعرفها بينما تساءل آخرون عن سبب هذا التغيير، في حين أثنى عليها البعض بتعليقات تقول إنها "أصبحت بنت العشرين".

يذكر أن إلهام الفضالة تشارك في الموسم الرمضاني 2021 بمسلسل "أمينة حاف"، الذي تقوم فيه بدور شخصية مستفزة تدعى "أمينة"، وتشهد حياتها تغيرات عدة إلى أن تصبح زوجة رابعة.