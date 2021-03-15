المطربة المصرية مريم عامر منيب تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت المطربة المصرية مريم منيب، نجلة المطرب الراحل عامر منيب، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

© AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHED إصابة الفنانة المصرية صابرين بفيروس كورونا "المصري اليوم" المصرية عبر حسابها الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

وكتبت: "إيجابي كورونا"، ووجهت رسالة إلى كل المتعاملين معها خلال الفترة الماضية بإجراء تحليل فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة "الدستور" المصرية، قامت مريم عامر منيب، بإعادة طرح أغنية "عامل إيه فى حياتك" فى "ديو" يجمع بين أدائها للأغنية وأداء والدها.

وتجاوزت حصيلة مصابي كورونا حول العالم 117 مليون نسمة بينهم أكثر من 2.6 مليون حالة وفاة، منذ ظهور الفيروس في ديسمبر/ كانون الأول عام 2019.