وفاة الفنان المصري عادل هاشم بعد صراع طويل مع المرض... صورة

غيّب الموت، أمس الاثنين، الفنان المصري عادل هاشم، عن عمر ناهز الـ 82 عاما.

وقال منير مكرم، عضو مجلس نقابة الممثلين المصريين، إن الفنان المصري عادل هاشم توفي في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، عن عمر ناهز الـ 82 عاما بعد صراع طويل مع المرض، مؤكدا أن صلاة الجنازة ستقام عصر اليوم الثلاثاء، من مسجد السيدة نفيسة في العاصمة المصرية القاهرة.

رحم الله الصديق وزميل المسرح القومي الفنان عادل هاشم وأنعم على أسرته بالصبر والسكينة. pic.twitter.com/MTmFKSNZj1 — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) March 15, 2021

عادل محمد هاشم من مواليد 19 فبراير/شباط 1939، وحصل على بكالوريوس معهد الفنون المسرحية، وتولى العديد من المناصب في هيئة المسرح، وقام بإخراج عدد كبير من العروض المسرحية الناجحة.

توفي منذ ساعات، الفنان المصري عادل هاشم، عن عمر يناهز 82 عاماً، بعد صراع مع المرض. وستقام صلاة الجنازة عصر اليوم، في مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.

ومن أبرز أعمال الراحل، مسلسل "سكة الهلالي" ومسرحية "شارع محمد علي"، و"بوابة الحلواني: وفيلم "بلية ودماغه العالية" و"حرب إيطاليا" .. pic.twitter.com/Zpv4sUF2lr — صحيفة الرؤية (@Alroeya) March 16, 2021

كما شارك الفنان الراحل بالتمثيل في عدد كبير من الأعمال الفنية على شاشة السينما منها: "حرب إيطاليا، و50 دقيقة، وإعدام قاضي، وبلية ودماغه العالية، وسوق النساء". ومن أبرز أعماله على شاشة التلفزيون: "المرأة في الإسلام، وفيرتيجو، ولحظة اختيار".