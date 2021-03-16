"مالكيش كبير"... معركة بين ياسمين عبد العزيز وشقيقها بسبب أحمد العوضي

تجددت المعارك الكلامية بين الفنان المصري وائل عبد العزيز من جهة، وشقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي من جهة أخرى.

المعركة بدأت بإعادة وائل عبد العزيز نشر تقرير صحفي زعم أن ياسمين طردت العوضي من البوستر الجديد لمسلسلهما "اللي ملوش كبير"، وانفردت به بمفردها، وعلق عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلاَ: مش قلت لك مالهاش كبير، وأضاف في منشور تالي: مبروك يا غزل ... هو ده الصح والطبيعي إنتي نجمه كبيره ودي مكانتك وده مطرحك، مبروك يلي ملكيش كبير".

وردت ياسمين عبد العزيز على شقيقها، ونشرت بوستر خاص به منفردا من دونها وعلقت عليه قائلة: "اللي مالوش كبير".

أحمد العوضي من جانبه، أعاد نشر منشور زوجته ياسمين عبد العزيز ووضع تعليقاً ساخرا من شقيقها قال فيه: هو ده نظامنا.. كل يوم واحد بيشيل التاني من الأفيش، البوستر الجاي هيبقي فاضي من غيرنا، إحنا كبيرنا ربنا، اللي مالوش كبير غزل والخديوي، نجاح قتال وحراق".

وكانت ياسمين عبد العزيز نشرت بوستر جديدا لمسلسلها "اللي مالوش كبير"، ظهرت عليه منفردة دون وجود زوجها أحمد العوضي، فيما نشر الأخير، عبر حسابه على "إنستغرام"، البوستر الحامل لصورة ياسمين عبد العزيز منفردة مصحوبا بتعليق الصفحة، قائلا: "كده يا ياسمين وأنا معرفش معقولة، اللي مالوش كبير"، فيما ردت ياسمين عليه بقولها: "ماليش كبير بقى".

مسلسل "اللي مالوش كبير" للنجوم ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغني، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض وغيرهم، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.