بعد 77 يوما من إصابته... تطور كبير في الحالة الصحية لوائل الإبراشي

شهدت الحالة الصحية للإعلامي المصري وائل الإبراشي تطورا كبيرا، اليوم الثلاثاء، عقب 77 يوما من دخوله المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا.

وغادر الإبراشي المستشفى عقب تعافيه مؤخرا من إصابته بفيروس كورونا، حيث توجه إلى منزله عقب تحسن حالته الصحية، بحسب "بوابة الأخبار" المصرية.

ومكث الإعلامي المصري في المستشفى مدة 77 يوما لتلقي العلاج إثر الإعلان عن إصابته أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وخضع الإبراشي لعلاج مكثف بعد تدهور حالته الصحية، ما استدعى دخوله العناية المركزة.

وقال الدكتور حسام حسني رئيس لجنة مكافحة كورونا، إن حالة وائل الإبراشي تحسنت كثيرا وتعافى تماما من فيروس كورونا وأصبحت المسحة الخاصة به سلبية.

وأضاف حسني في تصريحات تليفزيونية: "لقد تعافى الإبراشي، تماما من فيروس كورونا، وأصبحت المسحة الخاصة به سلبية".

وتابع أن "الإبراشي لن يصاب بأمراض مزمنة في الرئة نظرًا لأن حالة الرئة في تحسن وقلت حاجته للأكسجين".