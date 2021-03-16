محمد منير يكشف عمل أخيه مع وزير الدفاع الأمريكي

كشف المطرب المصري محمد منير عن عمل أخيه مع وزير الدفاع الأمريكي، وذلك في لقاء له على قناة مصرية.

وقال منير إن أخاه فاروق، عمل مرشدا سياحيا لوزير الدفاع الأمريكي في إحدى زياراته إلى أسوان.

وتابع أن أخاه عندما عمل لوزير الدفاع الأمريكي كمرشد سياحي اعترض البعض على ذلك الأمر بسبب ملابسه.

وكان أخوه فاروق يرتدي جلباب وعمه حيث "كان أنيقا جد" حسبما وصفه منير.

وأشار منير إلى أن أخاه فاروق هو من دفعه إلى عبور البحر المتوسط "لأقول أنا محمد منير من ريحة مصر".

وأضاف منير أنه خارج مصر وجد مغنيين كبار مثل الشاب خالد ومامي ورشيد طه.