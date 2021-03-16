"فعلت ما لا يخطر بالبال"... "أبلة فاهيتا" مع ابنتها "كارو" في حوار نادر

وعلقت أبلة فاهيتا وابنتها كارو، في حوار نادر، مع برنامج "تفاعلكم" عبر قناة "العربية"، على اسم العمل قائلة "ومين فينا مش دراما كوين" في إشارة إلى كونها دائما ما تميل إلى افتعال الأمور الدرامية، مشيرة إلى كونها تجاوزت تصوير المسلسل بالحبوب المهدئة.

وأوضحت أن "شبكة نتفلكس"، حينما قررت أن تقدم محتوى راقيا وهادفا لم تجد شخصية أنسب للعمل منها، ولكنها ترددت في البداية، قبل أن توافق بعد أن وجدت حقيبة المال". وتحدثت عن الفنان باسم سمرة الذي شاركها بطولة المسلسل، مؤكدة أنه يتعرض للظلم من الناس، ووصفته بكونه يشبه فاكهة الأناناس خشن من الخارج ولكنه طيب ولين من الداخل.

وعلقت "أبلة فاهيتا"، في كلمات أخيرة على المسلسل الذي عرض في 190 دولة وبـ 32 لغة في الوقت الحالي، قائلة: "الممثل لازم يختار قصة شبهه.. وفي جوانب من شخصيتي مشوفتوهاش قبل كده".

من جهتها، اعتبرت الدمية الأخرى "كارو"، أن المسلسل كان مناسبا لها للغاية بسبب تحررها من والدتها، ووجود أكثر من مشهد لها بعيدا عن الأبلة واضطهادها لها.

نبذة سريعة عن الأسطورة أبلة فاهيتا ومسيرتها الفنية على مدار السنوات.. #دراما_كوين يعرض يوم 15مارس!@AblaFahita @caro_carcoura pic.twitter.com/IRQYr145Kt — Netflix MENA (@NetflixMENA) March 13, 2021

في سياق متصل، قالت شبكة "CNN" الأمريكية، إن "أبلة فاهيتا" سبقت الجميع إلى العالمية، وفعلت ما لا يخطر بالبال، في رحلة حافلة بـ"التحولات الدرامية والأكشن"، تخوضها من خلال مسلسل "دراما كوين"، الذي عرض على شبكة NETFLIX، في 15 مارس / آذار الجاري.