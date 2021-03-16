محمد منير يتحدث عن تجديد الخطاب الديني ويقول رأيه في الشعراوي وخالد الجندي... فيديو

تحدث الفنان المصري، محمد منير، أمس الاثنين، عن تجديد الخطاب الديني في مصر، فيما أكد أنه لا يتسم بالعنصرية تجاه الأديان.

وتذكر منير خلال لقائه مع برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على فضائية "دي إم سي" المصرية الداعية الإسلامي الراحل، الشيخ محمد متولي الشعراوي، وبشاشته في إلقاء الخطاب الديني".

كما أشاد محمد منير بصديقه الداعية الإسلامي، الشيخ خالد الجندي، وأشار إلى بشاشة وجهه وأنه يحمل سماحة.

وأثنى منير كذلك على رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، الأب بطرس دانيال، ووصفه بأنه "بشوش وجميل".

ولفت إلى أنه عندما ذهب إلى الأرجنتين في إحدى المرات قام بزيارته 3 قساوسة في الفندق المقيم به.

وأكد المطرب المصري أن له أصدقاء كثيرين لا يعرف ديانتهم حتى الآن، قائلا: "لي أصدقاء كثيرين لا أعرف حتى الآن إن كان هذا مسلم أم مسيحي، وليس عندي عنصرية".

وقال محمد منير لبرنامج "صاحبة السعادة" إنه يعتز كثيرا بعائلته وأنه له 18 حفيدا من أبناء إخوانه وأخواته. مشيرا إلى أن جميعهم حاصلون على مؤهلات عليا وأنه علمهم حب الوطن والمشاركة في الانتخابات.