"يا بلاش".. فايز المالكي يعرض "شبشب حمام" بـ 315 ريالا وتعليقات ساخرة  

عرض الفنان السعودي فايز المالكي "شبشب حمام" بمبلغ 315 ريالا، ما أثار ردود فعل طريفة بين متابعيه.

ونشر المالكي على حسابه بموقع تويتر (يتابعه 7 ملايين) صورة "الشبشب" الذي تعرضه شركة "زارا" وهي إحدى شركات الأزياء العالمية الرائدة بسعر مبالغ فيه، إضافة إلى "جلباب حريمي" بمبلغ 1399 ريال، معلقا بالقول "يا بلاش، لا يفوتكم".

يابلاش لا يفوتكم pic.twitter.com/mIDQ0s1grN — فايز المالكي (@fayez_malki) March 16, 2021

وكتب أحد المغردين ساخرا من السعر: "والله يا فايز إنها بـ خمسه ريال في البقالة إللي بجنب البيت وأصلي بعد تقتل الوزغ وصراصير عـ طول بضربة واحدة".

وعلق آخر"الأغنياء ماخلوا شي مازاحموا الفقراء عليه حتى الزنوبة (الاسم المتعارف عليه لهذا النوع من الحذاء المنزلي) أكرمكم الله اعطوها اسم براند عالمي وكشخوا فيه".

وقالت ثالثة: "الشبشب ب٥ ﷼ بالكماليات اشلون سعره ٣١٥ ليكون يمشي لحاله".

وفايز المالكي ممثل سعودي معروف، كما اشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي، بمبادراته الإنسانية.

وبدأ المالكي التمثيل عام 1985 في المسرح حيث عمل بتلك الفترة بالعديد من الأعمال المسرحية، فيما يقول مراقبون إن بدايته الفعلية كانت عبر تجسيده شخصية كوميدية اشتهرت في ذلك الوقت باسم "أبو رنة".