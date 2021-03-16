الكشف عن بطلة الجزء الخامس من مسلسل "الهيبة"

كشف صناع مسلسل الهيبة، الذي تم تقديم أربعة أجزاء منه حتى الآن، عن بطلة الجزء الخامس من المسلسل.

وقالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، إن إيميه صياح هي بطلة الجزء الخامس من المسلسل.

وتأتي مشاركة إيميه صياح في المسلسل بعد مشاركات من الفنانات نادين نسيب نجيم وسيرين عبد النور ونيكول سابا وديمة قندلفت في الأجزاء السابقة من المسلسل.

ومسلسل الهيبة من بطولة الممثل السوري، تيم حسن، صاحب شخصية "جبل"، وإلى جانبه ممثلون آخرون من الأبطال الثابتين في المسلسل مثل الفنانة منى واصف، وهو من إخراج سامر البرقاوي، وإنتاج شركة الصباح إخوان.