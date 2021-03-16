الفنانة نوال الزغبي تحذر المسؤولين في لبنان من "قنبلة"

وقالت نوال الزغبي عبر حسابها بموقع تويتر: "بدي قول للمسؤولين اللبنانية: القنبلة الموقوتة قرّبت تنفجر"، وأرفقت تغريدتها بوسم "الدولار 16" و "الجوع كافر"، و"لبنان".

بدي قول للمسؤولين اللبنانية : القنبلة الموقوتة قرّبت تنفجر#الدولار_١٦ #الجوع_كافر #لبنان — Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) March 16, 2021

نوال التي بدت مشغولة بهموم بلدها، حذرت أمس من أن الناس "ستموت من الجوع" مع انهيار الليرة المحلية إلى قاع جديد.

الشعب رح ياكل بعضه.. الدولار رح يصير ب ١٥ الف والنَّاس عم تموت الجوع وجوقة الزعماء اللي عاملة حالها بموقع مسؤولية عم تتقبّر على الجبنة ومين حصته اكبر... بس اللي مش عم اقدر افهمه على شو بعدهم هالقد محمسين؟؟ ما ضل في شي تاخدوه منا! اخدتوا كل شي! 😡😡😡 #هزلت — Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) March 15, 2021

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، 16 مارس/آذار2021، سجلت الليرة اللبنانية تراجعا جديدا في تعاملات السوق الموازية (السوداء)، لتصل إلى متوسط 14.5 ألف ليرة لكل دولار واحد.

ومنذ نحو عام ونصف العام، يشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، قادت إلى خسارة العملة المحلية أكثر من 80% من قيمتها مقابل الدولار، وفاقمت معدلات التضخم.

ويواجه لبنان أزمة في تشكيل الحكومة، منذ أن تم تكليف سعد الحريري بالمهمة للمرة الرابعة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث تعهد بتشكيل حكومة اختصاصيين لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لتلقي مساعدات خارجية.

وفي مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قدم إلى رئيس الجمهورية "تشكيلة حكومية من 18 وزيرا من أصحاب الاختصاص، بعيدا عن الانتماء الحزبي"، إلا أن عون أعلن اعتراضه على تشكيلة الحريري، معتبرا أنه شكلها دون الاتفاق معه من خلال تفرد بتسمية الوزراء.