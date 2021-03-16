فنانة مصرية تعلق على "حلق عمرو دياب"

علقت الممثلة المصرية مريم الخشت على حلق المطرب عمرو دياب الذي ظهر به في إعلانه الأخير قائلة إنه اختيار شخصي.

وبحسب لقاء لها مع برنامج "يوم ليك" على قناة "الحياة" المصرية، قالت الخشت: إن تعليق عمرو دياب للحلق خلال إعلانه الجديد هو "اختيار شخصي".

واكدت أنه لا مانع لديها من أن تتزوج من رجل يعلق حلقا؛ معللة ذلك بأنها تراه مجرد اكسسوار، يدخل في نطاق الحرية الشخصية.

وأوضحت أنها تعرضت للتحرش اللفظي والجسدي، مؤكدة أن أول حادثة تحرش لا يمكن ان تنسى، قائلة: "أنا حصلى تحرش لفظى كتير، وحصلى كمان تحرش وتطاول جسدى في الشارع سواء كنت لوحدي أو معايا واحدة صحبتي".

وتحدثت الخشت عن دخولها بوابة الفن من خلال الإعلانات والدوبلاج، قائلة: "كنت أشهر صوت في مصر، دون أن يعرف الجمهور اسمي بعد استعانة عدد كبير من شركات الاتصالات والمطاعم بصوتي في خدمة الرد الآلي، وشاركت في دوبلاج أفلام الرسوم المتحركة وأنا بعمر عشر سنوات".

وعن كيفية دخولها التمثيل قالت الخشت: دخلت التمثيل بسبب لايك على بوست للفنانة أمينة خليل بعد ضياع فرصتي في المشاركة بمسلسل "جراند أوتيل".

جدير بالذكر أن المطرب المصري عمرو دياب، ظهر في إعلان عطره الجديد "عمرو دياب 34" وهو يعلق حلقا في أذنه.

ومع انها ليست المرة الأولى التى يعلق فيها دياب حلقا في أذنه، حيث سبق وأن ظهر بالحلق، أثناء جولاته فى الدورة الثانية لمهرجان الجونة، لكنه لم يكن يوافق على أن يلتقط أحد له صورة وهو يرتديه، لكن هذه هي المرة الأولى، التي يظهر فيها واضعا الحلق.