وائل رمضان يفاجئ سلافة فواخرجي بقبلة في البث المباشر... فيديو

شارك النجم السوري وائل رمضان مشهد فيديو على صفحته الشخصية في "فيسبوك" حاز على إعجاب وتفاعل كبير لدى متابعيه ومحبيه.

ويظهر في الفيديو الذي شاركه رمضان لحظات جميلة وقديمة خلال لقاء أجرته زوجته النجمة سلاف فواخرجي، على إحدى القنوات العربية، حيث فاجأ رمضان زوجته وظهر في الاستديو وهو يغني.

فتنفعل الفنانة فواخرجي عند سماعها صوت زوجها رمضان خلال البث المباشر، حيث تسأل مستغربة "هو فين؟".

ويظهر رمضان من خلف ويتقدم باتجاه زوجته ليعانقها ويقبلها مع تصفيق حار من المشاهدين وجمهور البرنامج في الاستيديو.

وكتب رمضان تعليقا على الفيديو الذي نشره في صفحته: "ومش ح تقدر تغمض عينيك ...أبدا... هيك كنّا قبل ما تسرقوا الفرح من روحنا وعمرنا بالسياسة... كنا بني آدميّن حلوين".

وقالت فواخرجي بعد جلوس رمضان إلى جانبها: "أنا أعلم أنه يراقب الحلقة في غرفة الكونترول، ويشرف على عملي ويقدم لي رأيه، لأن رأيه يهمني، لكن لم أعلم أنه سيغني هنا ويجلس إلى جانبي".

ويظهر في الفيديو أنه عرض ضمن برنامج على قناة "روتانا سينما"، منذ فترة طويلة، لكن رمضان رغب بمشاركة هذه اللحظة الجميلة مع الجمهور، ويقوم بمقارنة الواقع الجميل الذي عاشه السوريون قبل الحرب مع الواقع الحالي القاسي.

يذكر أن وائل رمضان وسلاف فواخرجي من نجوم الفن والتمثيل في سوريا والعالم العربي، وهما متزوجان منذ مدة طويلة، ولهما الكثير من الأعمال الفنية الناجحة والشهيرة على مستوى العالم العربي.