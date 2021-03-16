"كان عنده حق".. فنان مصري يكشف كواليس طرد علي الحجار لمحمد رمضان.. فيديو

كشف الفنان المصري محمود عزب، كواليس واقعة طرد المطرب علي الحجار للفنان محمد رمضان، من مسرحية "يمامة بيضا"، مؤكد أنه كان له الحق في ذلك.

وقال عزب في حواره مع موقع "في الفن"، أن أسرة مسرحية "يمامة بيضا"، بما فيهم بطل العمل وهو علي الحجار، فوجئوا بالمخرج حسام الدين صلاح، يقدم محمد رمضان على المسرح بدون التمهيد لأي ممثل بالمسرحية.

وأوضح أن قرار المخرج، يُحترم ولكن مهنة التمثيل لها أصول.

وتابع "يجب أن يعرف بطل العمل الممثل الذي سيقف أمامه ولا تتم مفاجأته به، مشيرًا إلى أن رمضان عمل مع حسام الدين صلاح في مسرحية سابقة جمعته بالفنان الراحل سعيد صالح ومن هنا جاء قراره بإقحامه في المسرحية".

وأكد أن علي الحجار كان له كل الحق في الاستغناء عن محمد رمضان، لافتا إلى أن الأخير أخطأ عندما ذكر الواقعة من أساسه وهو يعلم أن علي الحجار لم يخطئ في حقه كفنان.

وكان محمد رمضان قد روى في أحد البرامج أن الفنان علي الحجار عامله بطريقة سيئة وصمم على طرده من المسرحية بعدما "غار" منه بسبب أدائه الذي حاز على إعجاب الجميع حينها.