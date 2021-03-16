في مفاجأة غير متوقعة... نيمار يشارك في احتفال برشلونة بإنجاز ميسي... فيديو

قرر نادي برشلونة الاحتفال بإنجاز ميسي بشكل استثنائي، بعد إنجازه التاريخي بالمشاركة في 767 مباراة في جميع المنافسات مع البارسا.

نشر برشلونة فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، ظهر فيه عدد من نجوم "البارسا" الحاليين والسابقين، وهم يحتفلون بهدف "البرغوث" في ليلته التاريخية.

ومن أبرز النجوم الذين ظهروا في الفيديو، تشافي، وبويول، وديكو، وبيدرو، وسيرجيو بوسكيتس، ولويس سواريز، وجيرارد بيكيه، وآخرون.

ولكن يبقى الاسم الأبرز هو البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان، الذي رحل عن الفريق الكتالوني في صيف عام 2017، من أجل الانضمام للفريق الباريسي في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

ووصفت جماهير نادي برشلونة، نيمار حينها بالخائن، واتهمته بالجشع وحب المال.

يذكر أن ميسي عادل الرقم القياسي المسجل باسم تشافي، وهو 767 مشاركة مع برشلونة في جميع المنافسات، خلال مشاركته في مباراة هويسكا، أمس الاثنين، التي انتهت بفوز "البارسا" بنتيجة 4-1، بينها هدفان من توقيع ميسي.