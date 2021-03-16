بريطانيا... الأمير وليام مهموما بعد تلقيه مكالمة هاتفية

ظهر الأمير وليام، اليوم الثلاثاء، مهموما أثناء قيادة سيارته في لندن، بعدما تلقى مكالمة من الأمير هاري، الذي تحدث أيضا مع والدهما تشارلز، لأول مرة بعد المقابلة المثيرة للجدل مع أوبرا وينفري.

ذكرت ذلك صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مشيرة إلى قول جايل كينغ، مقدمة قناة "سي بي إس" الأمريكية إنها تحدثت إلى هاري وميغان، وقد أخبراها أن الأمير تحدث إلى والده وشقيقه خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكنها أوضحت أن المحادثات كانت غير مثمرة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الثنائي (هاري وميغان) كان يود أن تتدخل العائلة المالكة لتطلب من الصحف أن تتوقف عن نشر القصص غير العادلة وغير الدقيقة التي لها ميل عنصري حول ميغان وهاري.

وأثارت مقابلة هاري وزوجته مع أوبرا، التي بثتها قناة "CBS"، الشهر الجاري، أزمة كبيرة تشهدها العائلة الملكية البريطانية، واتهم هاري وميغان، خلال المقابلة، أحد أفراد العائلة المالكة بالتفوه بتصريحات عنصرية بشأن آرتشي، حيث ذكرا أن الشخص غير المحدد أعرب عن قلقه بشأن لون بشرة ابنهما، وقالت ميغان إنها شعرت بأنها منبوذة إلى الحد الذي دفعها للتفكير في الانتحار.

كما صرح الأمير هاري، خلال المقابلة، بأن والده، وريث العرش الأمير تشارلز، "خذله"، كما أضاف الأمير البريطاني، أنه شعر بأنه في "فخ" بسبب الحياة كفرد في العائلة الملكية.

صور تظهر #الأمير_وليام "مهموماً" بعد تلقيه مكالمة من شقيقه #الأمير_هاري هي الأولى بعد المقابلة المثيرة.. وهذا ما كشفته إعلامية أميركية عن تفاصيل المكالمة https://t.co/maQ6wht5Ev #العربية — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) March 16, 2021

من جانبها، قالت الملكة إليزابيث، إن أفراد العائلة الملكية في بريطانيا شعروا بالحزن إزاء التجارب الصعبة التي مر بها حفيدها الأمير هاري وزوجته ميغان، ووعدت بالتحدث على انفراد حول التصريحات المتعلقة بابنهما.