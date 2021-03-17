فنان مصري يكشف لأول مرة كواليس عمله مع عادل إمام ومحمود عبد العزيز

وتحدث سامي مغاوري، خلال لقائه على برنامج "It's Show Time" عبر قناة CBC، عن "شعوره بالدفء العائلي مع محمود عبد العزيز في كواليس تصوير مسلسل البشاير"، مشيرا إلى أنه شعر بالهيبة قبل مشاركة عادل إمام في مسلسل "العراف" بعد سنوات من عمله معه في فيلم "حب في الزنزانة".

وأكد مغاوري أن "عادل إمام لقبه بـ "الجوكر" بسبب قدرته على تقديم الأدوار المختلفة بنفس الإتقان".

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وتطرق سامي مغاوري لعلاقته بالفنان يحيى الفخراني، الذي قابله للمرة الأولى في فريق التمثيل في الجامعة، مشيرا إلى أن الفخراني كان رئيس الفريق ويعمل كطبيب امتياز بعد تحرجه، وعندما رأه للمرة الأولى في اجتماع الفريق شعر بقوة حضوره وانبهر بشخصيته، وبعدها بدأ في رؤيته بشكل متكرر وعمل معه في أكثر من عمل فني.