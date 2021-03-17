بعد طلب اللجوء.. العثور على فنانة سورية مقتولة في منزلها بهولندا

عثرت الأجهزة الأمنية في هولندا، على الفنانة السورية رائفة الرز، مقتولة في ظروف غامضة داخل منزلها الذي تقيم فيه هناك.

ونشر الكاتب عدنان العودة خبر وفاتها مقتولة، وذلك من خلال حسابه على موقع فيسبوك، موضحا أن صديقا له يدعى "سامي" تواصل معه وأخبره بأن رائفة الرز وجدت مقتولة.

وكتب عدنان العودة قائلا: "اتصل بي الصديق سامي خويص ليخبرني أن زميلتنا الفنانة رائفة أحمد الرز.. وجدت مقتولة في هولندا.. طوال أربع سنوات وبالرغم من معرفتي لمعظم السوريين هنا، إلا أنني لم أعرف أن رائفة تقيم في هولندا".

وأضاف العودة: "اليوم عرفت ذلك… في يوم مقتلها.. لا أدري أين.. وعلى يد من.. ولماذا.. حدث فاجع فعلاً.. يا خسارتك يا رائفة".

ونعت الأسرة الفنية السورية رائفة الرز بعبارات من الحزن والحرة على فراقها، إذ نشرت أمل عرفة لها صورة عبر حسابها في موقع انستغرام معربة عن حزنها لهكذا خبر وأشارت إلى أن منزلها الدافئ أصبح مسرحا للجريمة.

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يذكر أن الفنانة رائفة الرز هي ممثلة مسرح عرفت فنيا باسم رائفة أحمد وهي مِن خرّيجي المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1991، وكانت زميلة مقاعد الدراسة للفنانين أمل عرفة، وجهاد عبدو، وأندريه سكاف، والراحل نضال سيجري.

ووصلت إلى هولندا وقدّمت لجوءاً فيها، قبل سنوات، كما تقدّمت قبل فترة بطلب للحصول على الجنسية الهولندية.