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    10 معلومات يجب أن تعرفها عن الشعب الياباني

    © REUTERS / ISSEI KATO
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    يخطط البعض للسفر إلى اليابان لقضاء وقت ممتع والتعرف على ثقافة اليابانيين وحضارتهم، لكنه يجب أن يتبع بعض النصائح المهمة، التي تتيح لها معرفة مسبقة بطبيعة الشعب الياباني وحضارته.

    وأورد موقع "اليابان بالعربي" الياباني، 10 نصائح مهمة، قال إنه يجب اتباعها عند السفر إلى اليابان، مشيرا إلى أن المسافرين من الوطن العربي ربما يجدون العديد من الأشياء، التي لم يكونوا يتوقعون وجودها في الثقافة اليابانية.

    أمواج مد عاتية تسونامي
    © CC BY 2.0 / Petra Bensted / Tsunami
    ياباني يبحث عن زوجته "تحت الماء" منذ 10 سنوات… فيديو
    1- اللغة الإنجليزية

    يتم تعليم اللغة الإنجليزية في اليابان ضمن مناهج التعليم الإلزامي، لكنه لا يتم استخدامه على نطاق واسع كما يتوقع البعض، بحسب الموقع الذي أوضح أن قدرات الأشخاص في التحدث باللغة الإنجليزية تتراجع كلما ابتعدت عن المدن والوجهات السياحية الرئيسية مثل طوكيو، أوساكا، وكيوتو. 

    2- المعاملات المالية

    لا تضع الحكومة اليابانية حدود لقيمة النقود التي يمكن إدخالها أو إخراجها من اليابان، لكنه يتوجب عليك توقيع نموذج خاص بالجمارك عندما تتجاوز تلك القيمة مليون ين (أكثر من 6 آلاف دولار).

    وبالنسبة للدفع ببطاقات الائتمان فإن المجتمع الياباني لا يزال يعتمد على النقود إلى حد كبير في المعاملات المالية خاصة عندما يتعلق الأمر بتذاكر النقل العام، ومع ذلك فإن خدمات الدفع الإلكتروني متاحة أيضا على مدار الساعة.

    3- المواصلات العامة

    يستأجر البعض سيارة للتنقل من مكان إلى آخر في اليابان، بينما يفضل آخرون استخدام وسائل النقل العامة، التي تتميز بالنظافة والدقة وسهولة الاستخدام.

    المغنية، ليدي غاغا أثناء مشاركتها في مسيرة انتخابية نظمها المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، في بيتسبرغ، بنسلفانيا، الولايات المتحدة، 2 نوفمبر/ تشرين الثاتي 2020
    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
    ليدي غاغا توجه رسالة إلى الشعب الياباني... فيديو
    ويحرص المسافرون في وسائل النقل العامة على اتباع آداب يابانية تحافظ على شعور الآخرين، خاصة فيما يتعلق باستخدام الهاتف المحمول أو تناول المشروبات والأطعمة، وتشغيل الموسيقى دون سماعات رأس، إضافة إلى احترام كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء الحوامل.

    4- قواعد حركة المشاة

    يلتزم اليابانيون بالنظام في كل شيء يتعلق بحركة المشاة، سواء على الأرصفة أو على السلالام المتحركة، حيث يجب الالتزام بالمشي أو الوقوف على الجانب الأيسر، للسماح للآخرين بالسير بجوارك أو تخطيك عند الضرورة دون التسبب في فوضى.

    5- خلع الأحذية

    يعتاد اليابانيون على خلع الأحذية عند دخول المنازل وهناك العديد من الأماكن التي تتطلب خلع الأحذية، لذلك يجب عليك ارتداء حذاء سهل الخلع حتى تتمكن من خلع بسهولة عند الحاجة.

    المصمم اليابني تاكاهيرو شيباتا يقدم كمامة على شكل طبق حساء رامين الياباني، يوكوهاما، اليابان 24 سبتمبر 2020
    © REUTERS / Kim Kyung-Hoon
    المصمم اليابني تاكاهيرو شيباتا يقدم كمامة على شكل طبق حساء "رامين" الياباني، يوكوهاما، اليابان 24 سبتمبر 2020

    6- لا تدفع "إكرامية أو بقشيش"

    يتميز اليابانيون بحسن الضيافة وتقديم خدمة مميزة للزائرين دون الحاجة إلى دفع أي مبالغ مالية للحصول على خدمة أفضل لأن أجورهم تتضمن مكون الخدمة، كما يجب عليك أن تعلم أن بعض المطاعم الفاخرة قد تضيف رسوم خدمة إضافية على فاتورتك في النهاية.

    7- الشوارع النظيفة

    يحافظ اليابانيون على نظافة الشوارع بصورة كاملة، رغم انعدام صناديق القمامة أو وجود عدد قليل منها.

    ويعتقد البعض أن السبب في ذلك هو الخوف من العمليات الإرهابية، خاصة بعدما حادثة غاز السارين التي قامت بها جماعة "أوم شينريكيو" الإرهابية المتطرفة في التسعينات من القرن الماضي.

    عرض منتجات بلاستيكية مختلفة تزن 1.3 كيلوغرام، وهو ما يعادل كمية البلاستيك التي يمكن أن يأكلها شخص ما في غضون خمس سنوات، على طاولة في هذا الرسم التوضيحي الذي تم التقاطه في طوكيو، اليابان 12 نوفمبر 2020
    © REUTERS / Kim Kyung-Hoon / Illustration
    عرض منتجات بلاستيكية مختلفة تزن 1.3 كيلوغرام، وهو ما يعادل كمية البلاستيك التي يمكن أن يأكلها شخص ما في غضون خمس سنوات، على طاولة في هذا الرسم التوضيحي الذي تم التقاطه في طوكيو، اليابان 12 نوفمبر 2020

    وينصح الموقع بالتخلص من القمامة التي تستخدمها في مكان المتجر الذي تشتري منها إذا كنت ستتناولها، أو اصطحابها معك إلى المنزل لإلقائها في صندوق القمامة الموجود في منزلك، مع مراعاة تقسيمها وفقا لنوع هذه القمامة.

    8- خزائن الأغراض

    ربما تسعى لشراء الكثير من الأشياء خلال زيارتك لليابان، لكنك لن تستطيع حمل كل الأشياء معك في يوم طويل تتنقل فيه من مكان إلى آخر، لذلك يمكن استخدام خزائن الأغراض المتاحة في الأماكن العامة خاصة في محطات القطارات لتخزين بعض أغراضك التي يمكن أن تشمل حقيبة سفر كبيرة. 

    9- متى تزور اليابان؟

    تتميز اليابان بتغيرات موسمية كبيرة وكل موسم له طبيعته الخاصة والشيء الذي يميزه عن باقي المواسم، فمثلا في الربيع تجد أزهار الساكورا الشهيرة، وفي الصيف موسم الألعاب النارية المميزة التي يمكن مشاهدتها في كافة أنحاء اليابان.

    موظفو مهى كاواي مونستر يقدمون عرضًا على خشبة المسرح في المقهى وسط تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في طوكيو، اليابان في 31 يناير 2021
    © REUTERS / Issei Kato
    موظفو مهى "كاواي مونستر" يقدمون عرضًا على خشبة المسرح في المقهى وسط تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في طوكيو، اليابان في 31 يناير 2021

    أما في الخريف فإنها تكتسي البلاد باللون الأصفر والأحمر مع تساقط أوراق الأشجار ويصبح الطقس منعشا، بينما يشهد الشتاء اقتراب أعياد الميلاد تكتسي الساحات العامة والشوارع في اليابان بمجسمات أشجار عيد الميلاد والزينة والأضواء المبهرة. 

    10- اليابان آمنة للمسافرين بشكل منفرد

    تعد اليابان من الدول التي ينخفض فيها معدل الجريمة بصورة كبيرة، ولذلك هي من الدول التي يمكن أن يأمن فيها المسافرون بشكل فردي على أنفسهم.

    وفي اليابان يخرج تلاميذ المرحلة الابتدائية إلى الشوارع ويستقلون القطارات وحدهم دون أدنى مشكلة، كما أنها من البلاد التي تمتلك قدرا كبيرا من الأمانة ويمكن القول أنه لا يضيع فيها شيئا.

    ويقول الموقع: "إذا فقدت حقيبتك أو محفظة نقودك أو هاتفك المحمول، فليس من الغريب أن تعود إليك مقتنياتك كما هي في الكثير من الأحيان"، لكن في كل الأحوال يجب أن تعتني بمقتنياتك.

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